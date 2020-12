Domenico Centinaro tra i primi vaccinati, l'infermiere: "Gesto di civiltà"

E’ stato tra i primi a ricevere il vaccino, lui è Domenico Centinaro è un infermiere e lavora al pronto soccorso pediatrico del “Di Cristina”, a Palermo ed è originario di Cammarata.

Ha atteso il suo turno per poi, senza ripensamenti, sottoporsi alla prima dose di vaccino anti-Covid. Con lui, anche colleghi e personale sanitario.

"Vacciniamoci per noi stessi e per i nostri cari - dice Domenico ad AgrigentoNotizie - un importante gesto di civiltà e di amore per il prossimo".