Bonus caregiver per disabili gravi e gravissimi, pubblicato l’avviso: scadenza il 30 dicembre

Il Comune di Ribera annuncia, attraverso l’assessore Davide Caico, che è pronto l’avviso caregivers, cioè le risorse economiche per il sostegno del ruolo di cura e assistenza che spetta al familiare che assiste un disabile grave o gravissimo.

Tutti i comuni del Distretto socio-sanitario D6 hanno tempo fino al 30 dicembre come per la presentazione delle domande. Il contributo, verrà erogato nei limiti di stanziamento di Bilancio regionale e sulla base delle domande ammesse. Le domande saranno naturalmente al vaglio di controllo delle autorità di controllo per le dichiarazioni rese.