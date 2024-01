Soffre di dolore cronico a causa dell'herpes: innovativo intervento al "San Giovanni di Dio"

Soffriva di dolori che non rispondevano più alle cure farmacologiche a causa d un vasto herpes: primo intervento di neurostimolazione gangliare al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La procedura ha stimolato la radice spinale attraverso uno stimolatore gangliare, impiantato presso l’Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del “San Giovanni di Dio” diretta da Gerlando Fiorica.

Si tratta di un catetere sottocutaneo invisibile collegato ad un generatore di impulsi elettrici posizionato all’interno del midollo spinale che produrrà impulsi elettrici che il paziente potrà determinare con un'app del proprio cellulare e che interferiranno con la trasmissione del segnale doloroso fornendo un sollievo immediato alla paziente.

"Questa tecnica - dice una nota dell'Asp - costituisce un’evoluzione dei classici stimolatori midollari in quanto risulta particolarmente efficace nel trattamento delle sindromi croniche del sistema nervoso periferico che interessano parti del corpo difficilmente raggiungibili, proprio come la neuropatia post-erpetica di cui è affetta la paziente agrigentina. L’impianto è stato eseguito in sala operatoria, in anestesia locale e lieve sedazione, dall’equipe dell’Ambulatorio di terapia del dolore diretta dal dottor Salvatore Farruggia con la collaborazione di dottori Massimiliano di Miceli e Massimiliano Pinelli.