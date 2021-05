Cortometraggio Livatino alla Camera, Cimino: "Era un uomo semplice e faceva il suo dovere"

"Rosario Livatino è un uomo semplice che faceva il proprio dovere e ha donato la sua vita per questo”. Le parole sono del deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino durante la presentazione del cortometraggio “Il Giovane Giudice” presentato alla Camera dei deputati.

Alla visione del lavoro diretto Angelo da Maria Sferrazza, hanno partecipato Interverranno Federico Mollicone, deputato presidente dell’Intergruppo Cultura, Arte, Spettacolo, Simona Schembri, coordinatrice di produzione e sceneggiatrice del cortometraggio, Carmelo Sardo, caporedattore cronache Tg5, Domenico Airoma, Magistrato, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, Salvatore Insenga, cugino di Rosario Livatino, Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista, Diego Righini, presidente Festival TSN. “Occorre che questo lavoro venga presentato nelle scuole e venga fatta conoscere ai giovanissimi la figura del beato Rosario Livatino, che non è stato un eroe ma un uomo che ha fatto il suo dovere. Occorre veicolare figure così importanti per lo Stato e per la società”.