L'insegnante caduto dalla finestra davanti agli alunni non ce l'ha fatta: è morto dopo alcune ore di agonia

Un insegnante dell'istituto per geometri Ines Curella di Licata è morto alcune ore dopo essere caduto da una finestra della scuola sotto gli occhi degli alunni. La tragedia, sulla quale indagano i carabinieri, è ancora da mettere a fuoco perchè non è chiaro se si è trattato di un gesto volontario, come sembra, o di un incidente.

L'uomo, 47enne, è stato prima trasportato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, poi si è aggravato ed è stato trasferito di urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Secondo una primissima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'uomo potrebbe avere raggiunto la finestra del terzo piano appositamente per gettarsi da uno dei punti più alti. La situazione è apparsa subito molto grave per via delle numerose fratture in tutto il corpo e delle contusioni polmonari riportate.