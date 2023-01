Docente abilitato in Romania chiede per 4 anni di essere riconosciuta in Italia: condannato il ministero

Contestualmente è stato nominato un commissario ad Acta, cioè un organo che si sostituirà immediatamente nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il ministero risulti inadempiente anche rispetto al termine fissato dal Tar.

Il ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con l’avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tar Lazio di Roma ha, così, accolto il ricorso proposto dalla docente agrigentina e ha ordinato al ministero di concludere il procedimento nel termine di 120 giorni.

In particolare, il legale ha sostenuto la fondatezza della pretesa della docente agrigentina ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal ministero dell’Istruzione sull’istanza presentata già nel 2018, "al fine di consentire al giudice di constatare l’illegittimità del comportamento ministeriale omissivo con conseguente dichiarazione dell’obbligo di provvedere al rilascio del provvedimento di riconoscimento, citando al riguardo la recente giurisprudenza favorevole dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato".

La richiesta, inoltrata nel novembre del 2018, non è stata mai evasa nemmeno dopo la diffida inoltrata nel giugno scorso. La docente agrigentina si determinava, quindi, di rivolgersi al Tar Lazio con il patrocinio dell’avvocato Santo Botta, del foro di Sciacca.

Titolo di docente conseguito all’estero: il Tar Lazio condanna il ministero dell’istruzione: una docente agrigentina aveva conseguito un titolo di formazione professionale in Romania spendibile anche negli altri Paesi europei in forza del principio di "reciproco riconoscimento dei titoli di studio".

Il dicastero dell'Istruzione non aveva dato alcun seguito all'istanza dell'insegnante: il Tar nomina un commissario ad acta

