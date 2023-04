Distretto turistico Valle dei templi, riconfermato il Cda: ecco tutti i nomi

Il Consiglio di amministrazione della DMO Distretto turistico Valle dei templi è stato riconfermato. La rielezione è avvenuta nella sede di viale della Vittoria, ad Agrigento, nel corso di un’assemblea molto partecipata.

Presenti, tra gli altri, anche Giovanni Crisostomo Nucera, direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi; don Giuseppe Pontillo per la Curia arcivescovile, Angelo Palamenghi, direttore del Gal Sicani; Giuseppe Galfano per l’associazione degli albergatori di Selinunte; Paolo Pullara per il Consorzio turistico Valle dei templi, Daniele Gucciardo per Legambiente e numerosi rappresentanti dei Comuni consorziati e dei soci privati.

Il riconfermato consiglio di amministrazione vede come presidente il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ed è costituito, per la rappresentanza di parte pubblica, dal sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli (vice presidente) e, per la parte privata, dall’amministratore delegato Fabrizio La Gaipa.

La rielezione è avvenuta all’unanimità e ha registrato numerosi interventi di plauso per l’attività finora svolta nella promozione del territorio nonché nella partecipazione ai numerosi bandi che hanno intercettato finanziamenti del Ministero del turismo e della Regione siciliana, con cui la DMO ha sviluppato iniziative di promozione e comunicazione sul territorio regionale nazionale.