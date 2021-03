"Batteri presenti nell'acqua", scatta l'ordinanza di divieto di uso

Acqua inquinata dalla presenza di coliformi ed escherichia coli, batteri presenti negli scarichi fognari, scatta la sospensione dell'erogazione dell'acqua e il divieto di utilizzo per fini potabili al Quadrivio Spinasanta.

A deciderlo con ordinanza, acquisita una specifica indicazione dall'Azienda sanitaria provinciale, è stato il sindaco di Agrigento. Il tratto di condotta interessato è quello di via Regione Siciliana dal numero civico 6 e il numero 116.

Nelle more di interventi da parte del gestore, l'acqua, dice l'ordinanza, "può essere utilizzata solo ai fini non potabili e quindi per uso non domestico ossia non consumo umano, non igiene personale e non preparazione di cibo, in attesa di provvedimenti atti ad eliminare l’inconveniente igienico sanitario".