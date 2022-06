Niente più auto in piazzetta Vadalà, l’ordinanza del Comune: “La loro presenza ha danneggiato la pavimentazione”

In piazzetta Vadalà, nel cuore della città dei templi, adiacente alla caserma dei carabinieri e poco distante da piazza Marconi, dal palazzo della Prefettura e dall’ingresso della via Atenea, non potranno più accedere veicoli. Il Comune ha emesso infatti un’apposita ordinanza con divieto di circolazione a causa di una deformazione della pavimentazione che, quotidianamente, si è andata sempre più deteriorando.

Tra l’altro quest’area calpestabile era già stata oggetto di un intervento di riqualificazione che, allo stato attuale, risulta in parte compromesso. Il Comune, dunque, per limitare i danni, consentirà l’accesso solamente ai pedoni e provvederà al più presto ad installare l’apposita segnaletica.