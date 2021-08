"Divieto di vendita di bevande in bottiglia o lattina", il Comune apre a ristoranti e pizzerie

Resta lo stop assoluto per tutte le altre categorie commerciali

Divieto di vendita di bibite in bottiglia di vetro, il Comune fa un piccolo passo indietro per tutelare ristoranti e altre attività commerciali meno coinvolte nella "movida".

Il sindaco Ettore Di Ventura, infatti, stamattina ha pubblicato un'ordinanza sindacale che modifica e integra un identico provvedimento adottato il 29 luglio scorso in seguito ad una violenta rissa scoppiata tra giovanissimi e che, appunto, aveva visto l'uso di alcune bottiglie come vere e proprie armi. In quell'atto il Comune di fatto vietava la vendita delle bottiglie e delle lattine su tutto il territorio cittadino.

Adesso si è aggiustato il tiro, permettendo a tutti coloro che hanno attività ristoranti, pub e pizzerie, di richiedere al Comune, in deroga a quanto disposto dall'ordinanza precedente, l’autorizzazione alla somministrazione ai propri clienti di bevande in contenitori di vetro o latta solo durante la consumazione dei pasti al tavolo, sia all'interno che nelle aree di pertinenza autorizzate, pur rimanendo il divieto assoluto di vendita per asporto.