Passeggiate estive ed aperitivi, si sperimenta nuova viabilità a San Leone: ecco le modifiche

Stop ad auto, scooter e qualunque altro tipo di mezzi nell'area intorno a piazzale Giglia a San Leone. A stabilirlo, in via sperimentale, dopo aver ricevuto l'imput dall'assessore comunale competente, è stato il comando della polizia municipale di Agrigento. E la "prova" si farà per domenica 5 e domenica 12 giugno.

Con l'arrivo dell'estate, l'area intorno a piazzale Giglia è sempre piena di agrigentini e abitanti dei Comuni limitrofi che, a San Leone, giungono per trovare un momento di svago e relax. Affollamenti che, anche di mattina, fra passeggiate ed aperitivi, creano, soprattutto negli orari di punta, non pochi problemi alla circolazione stradale. Per consentire a tutti di vivere e godersi l'area di piazzale Giglia, provvedendo anche ad un corretto controllo del territorio e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è stato deciso di sperimentare il divieto di circolazione nell'area di piazzale Giglia.

Domenica 5 e domenica 12, quindi, in via sperimentale, dalle 10 alle 13,30, verrà istituito il divieto di circolazione in piazzale Giglia. Quanti proverranno dal lungomare Falcone-Borsellino, diretti verso piazzale Giglia, all'altezza del bar Vullo devono proseguire per via Venere per raggiungere il viale Dei Pini, via Nettuno e viale Dei Giardini.

A fare rispettare la nuova ordinanza di viabilità saranno le forze dell'ordine.