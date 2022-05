Stagione balneare, ecco i tratti di spiaggia dove sarà vietato fare il bagno

Facendo seguito a quanto già disposto dall'Assessorato regionale alla Salute, il sindaco di Licata Giuseppe Galanti ha disposto con propria ordinanza il divieto di balneazione, di pesca e di utilizzo delle acque di mare in alcuni tratti di costa e

di mare ricadenti lungo il litorale licatese. Questo in applicazione di quanto in realtà già stabilito dalle normative di settore che vietano la balneabilità nei pressi di porti e foci dei fiumi.I divieti saranno validi dal primo maggio al 31 ottobre 2022.

Le zone inibite sono 200 metri a destra e 300 metri a sinistra della foce del Fiume Salso; l'area portuale di Licata e di Marina Cala del Sole e ovviamente il fiume Salso.