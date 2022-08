Ferragosto sicuro, scatta l'ordinanza del sindaco: ecco cosa sarà vietato

Si avvicina il Ferragosto e scattano divieti per garantire uno svolgimento sereno della notte più lunga dell'estate.

Il sindaco Giuseppe Galanti ha firmato una propria ordinanza che stabilisce alcune regole che saranno operative dalle 18 di oggi e fino alle 7 di domani, 15 agosto 2022.

In particolare, è vietata l'installazione di tende e la creazione di accampamenti, oltre che l’accensione di fuochi e falò nei litorali e nelle spiagge ricadenti in tutto il territorio del Comune di Licata. Lo stesso provvedimento stabilisce il divieto, per tutti i pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nelle spiagge anche per asporto, di vendere bevande in bottiglie di vetro e superalcolici. Per i fruitori delle spiagge vale l'obbligo di rimuovere i rifiuti.