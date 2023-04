Ladri "visitano" l'Agenzia delle Entrate: svuotate le cassettine dei distributori automatici di snack e bibite

La "banda delle macchinette" ha colpito l'Agenzia delle Entrate di Agrigento. Durante la notte, i ladri sono riusciti - e lo hanno fatto in maniera indisturbata - a forzare una finestra e, senza essere visti, né sentiti, a mettersi all'opera: hanno messo a soqquadro alcune stanze e alla fine, a quanto pare, si sono "accontentati" dei soldi dei distributori automatici di caffè e snack. La scoperta del furto, ma anche del danneggiamento, è stata fatta nel momento in cui gli impiegati si accingevano a prendere servizio. E' stata chiamata la polizia e sul posto sono giunte le pattuglie della sezione Volanti.

Il danno provocato alla società, proprietaria dei distributori automatici di snack e bevande, non è stato ancora quantificato, né quello determinato all'Agenzia delle Entrate. Sono state avviate le indagini per provare ad identificare i balordi che hanno messo a segno l'incursione notturna. L'area non è "coperta" da sistemi di videosorveglianza, ma i poliziotti, a quanto pare, sarebbero riusciti a raccogliere elementi investigativi utili.