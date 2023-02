"Banda dei distributori" in azione: danneggiati 6 a colpi di mazza e rubati 1.500 euro

Pare che, complessivamente, abbiano portato via almeno 1.500 euro. Sono stati ben sei i distributori automatici di caffè, snack e bibite – fra le vie Manzoni, Pirandello, Callicratide e Dante – ad essere stati danneggiati e razziati. Ad agire, sempre a quanto pare, sarebbero stati due malviventi armati di mazza. Ed è proprio con questo attrezzo che i criminali hanno mandato in frantumi le vetrate, per arraffare le cassette contenente il denaro, dei distributori automatici. Tutto è accaduto nella notte fra venerdì e sabato. Dei sopralluoghi di rito, così come delle indagini, si stanno occupando i carabinieri.

Non sarà semplice – questo appare scontato – riuscire ad identificare i due balordi che rischiano, naturalmente, una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Ma i militari dell’Arma, inevitabilmente, ci stanno provando, anche perché il maxi raid ha creato, davvero, inquietudine e senso si insicurezza. Fino ad ora, tranne casi sporadici e rari, la microcriminalità non si era scagliata contro i distributori automatici di snack e bibite varie.

Pare che siano state acquisite le immagini di videosorveglianza degli impianti, pubblici e privati, sistemati lungo le vie Manzoni, Pirandello, Callicratide e Dante. Filmati che potrebbero – ma non c’è nessuna certezza categorica al riguardo – facilitare l’attività investigativa dei militari dell’Arma. I ladruncoli, racimolando 200 e 300 euro per distributore, sarebbero arrivati a circa 1.500 euro di bottino complessivo. Ma sono stati importanti anche i danni provocati – visto che sono stati sfondati a colpi di mazza – ai distributori di snack e bibite.