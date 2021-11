Distributori automatici manomessi per vendere alcol ai minori: due denunciati

Alcuni distributori automatici sono risultati manomessi, in modo da consentire l’erogazione di bevande alcoliche senza alcun preventivo controllo dei documenti. Due titolari di altrettante attività commerciali di Favara, entrambi quarantasettenni, sono stati denunciati alla Procura di Agrigento. Ad ispezionare i distributori automatici, disseminati per le vie della città, ma anche più bar sono stati - nel pomeriggio e serata di ieri - i carabinieri della tenenza di Favara.

In un bar, i militari dell'Arma hanno accertato che il titolare era privo delle necessarie autorizzazioni per la somministrazione di cibi e bevande. In questo caso, è stata elevata una sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo di attività commerciali e la somministrazione di cibi e bevande senza autorizzazione.