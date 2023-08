Distretto Turistico Valle dei Templi: rientra il Comune di Porto Empedocle

Il Comune di Porto Empedocle torna ad aderire al Distretto Turistico Valle dei Templi. Il consiglio comunale ha approvato la proposta della giunta di rientro tra i soci di parte pubblica. Il ritorno è stato dettato dalla volontà di dare seguito alle numerose azioni di marketing e comunicazione avviate dal Distretto turistico, in particolare sul brand della Costa del Mito.

"Il rientro del Comune di Porto Empedocle - si legge in una nota - segue le richieste di adesione in corso di formalizzazione dei Comuni di Gela, Sambuca di Sicilia, Licata, Siculiana, Ribera e Caltabellotta e l’ingresso tra i soci del comune di Montallegro, che, con Realmonte, Naro, Palma di Montechiaro e Butera realizzano di fatto una continuità territoriale delle azioni di marketing turistico e territoriale della “Costa del Mito”. La prossima assemblea ratificherà il rientro di Porto Empedocle, come l’adesione di diversi soci privati che qualificheranno ulteriormente la DMO".