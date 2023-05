Si lavora ad una nuova stagione dell'"Estate del mito": musica, degustazioni ed eventi

Torna l'"Estate del Mito", la rassegna di iniziative di animazione territoriale promosse dal Dmo lungo la "Costa del mito", che raccoglie sostanzialmente tre province dell'Isola. O quasi.

Si perché il Distretto turistico "Valle dei Templi" ha pubblicato un bando destinato ad individuare soggetti a cui far svolgere le manifestazioni che, però, al momento non sono ancora finanziate concretamente, così come non è ancora chiaro quali sono i Comuni che dovranno ospitare le attività, dato che gli stessi ne dovranno fare richiesta.

Certo è un programma di massima delle tipologia di iniziative che si punta a realizzare: "Cortili Arte e Gusto", che prevederà momenti artistici e musicali per le vie dei centri storici e lidi balneari delle cittadine, abbinati a degustazioni di prodotti tipici e promozione del territorio; !Notti d’Autore! e !Notti sotto le stelle", con spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento da svolgersi per le vie e le piazze dei centri storici e lidi balneari delle città; e artisti di strada per l’animazione delle città oltre, eventualmente, altre iniziative che i partecipanti al bando potranno proporre.

Alla proposta potranno partecipare "artigiani, operatori dell’ingegno, hobbisti ed operatori commerciali, soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, enti, associazioni di varia natura o fondazioni aventi nel proprio oggetto sociale le attività di organizzazione di eventi, fiere e mercati".

I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla pec distrettovalledeitempli@pec.it o, in mancanza di una Pec propria, al seguente indirizzo mail: distrettovalledeitempli@gmail.com entro e non oltre il giorno 08 giugno 2023 allegando oltre che ai documenti anche una "relazione che contenga una descrizione del progetto di evento e/o servizio proposti".

Intanto però non si sono ancora placate le polemiche per la realizzazione degli eventi dello scorso anno. A rilanciare lo scontro è il Codacons: "Ben vengano i grandi eventi (se siete contenti così) - scrive Giuseppe Di Rosa - ma sia reso pubblico da dove vengono prelevati i soldi e come vengono spesi Sia reso pubblico chi organizza, con quali fondi e come saranno effettuate le spese. Siamo a conoscenza che ci sarebbero debiti con ditte fornitrici di servizi relativamente ai festeggiamenti del Natale e del Capodanno, come si può pretendere di organizzare un nuovo evento seguendo la traccia dei precedenti che come dimostrato sarebbero assolutamente fuori legge nella loro gestione?".