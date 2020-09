Assembramenti in centro, il commissario Zappia: "Molto preoccupato dai comportamenti"

"Sono preoccupatissimo per la situazione in atto". Così, sulle pagine del quotidiano La Sicilia il commissario straordinario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia commenta le immagini che arrivano dal centro città di Agrigento, dove, come abbiamo raccontato, sono scattati controlli contro chi non rispetta le normative anti-Covid con alcuni negozi che hanno dovuto sospendere le proprie attività per alcuni giorni.

"I giovani, con questo comportamento rischiano di far ammalare i loro genitori e i loro nonni - continua Zappia -. Ho davvero paura perché ci sono persone che rischiano di stare male, di morire per i comportamenti poco responsabili dei più giovani. I pazienti sotto sorveglianza sanitaria o ospedalizzati li gestiamo, i morti no".