Distaccamento volontario dei vigili del fuoco a Linosa, Uilpa: "Grazie a Giusy Nicolini"

Abbiamo appreso con molta soddisfazione che la centrale unica di committenza di Pantelleria ha inviato in gara di appalto per procedere all’affidamento dei lavori per la riqualificazione del Centro Polivalente dell’Isola di Linosa il nuovo Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Linosa – DICHIARA – Antonio DI MALTA Segretario Provinciale della UIL dei Vigili del Fuoco di Agrigento – “ il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Linosa era stato voluto, approvato e finanziato durante il suo mandato dall’ amministrazione Giusy NICOLINI, lavori già cantierabili dall’estate 2017 ( procedura negoziata, cioè senza gara) ” - continua DI MALTA – “ purtroppo con il cambio dell’amministrazione dovuto alle ultime elezioni il progetto e’ rimasto per piu’ di 3 anni nei cassetti del Comune di Lampedusa prima di essere inviato al centro di committenza di Pantelleria dove pochi giorni fa è stata finalmente aperta la procedura negoziale senza bando di gara, bisogna dire in tutti i casi meglio tardi che mai “ – conclude - il Segretario Provinciale della UIL dei Vigili del Fuoco DI MALTA – “ Siamo soddisfatti per i cittadini di Linosa dove finalmente dopo tante battaglie sindacali di questa O.S avranno anche loro il diritto ad essere soccorsi dal Vigili del Fuoco di Linosa”