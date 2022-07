"Disseta un randagio", via ad iniziativa di sensibilizzazione del Comune

Le temperature torride di questi giorni mettono a dura prova non solo gli esseri umani, ma anche gli animali. Questo vale soprattutto per i randagi, che non hanno un rifugio né un modo per dissetarsi.

Per questo il Comune di Agrigento ha avviato la campagna "Disseta un Randagio", voluta dall'assessorato alla Protezione degli animali retto da Roberta Lala.

"Viste le temperature elevate - si legge in un post dell'Ente - si invitano gli amanti degli animali e soprattutto le attività commerciali ad aderire alla campagna di sensibilizzazione: una ciotola d’acqua in un angolo può salvare una vita".

Per informazioni e per il ritiro delle ciotole è possibile contattare via Whatsapp il numero 3881596257.