Viabilità, dalla Regione via ai lavori sulla intercomunale Bivona-Santo Stefano di Quisquina

Via ai lavori per mettere in sicurezza la strada la intercomunale Bivona- Santo Stefano Quisquina. Gli interventi saranno realizzati con fondi Regionali, venendo in soccorso ai comuni, che sono oggi sprovvisti delle risorse economiche necessarie e consentiranno di rendere percorribile un'arteria che da ben 3 anni versa in condizioni ormai penose.

L'appalto è stato bandito dalla struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico. I lavori prevedono opere di contenimento e di regimentazione delle acque piovane per disinnescare le dannose infiltrazioni nel terreno. Saranno realizzate paratie di pali e gabbionate metalliche e dovranno essere ripristinati tutti quei muri di sostegno che risultano fortemente danneggiati. Per innalzare il livello di sicurezza del percorso, caratterizzato da curve strette, sarà infine installata una nuova segnaletica.