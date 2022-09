Dissesto idrogeologico, a Racalmuto un progetto per il centro abitato

Pubblicata dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione siciliana il bando per la progettazione esecutiva utile al consolidamento del versante di via Generale Macaluso a Racalmuto, dove ha sede la Fondazione "Sciascia".

Sono state finanziate le indagini geologiche e una serie di studi e attività che porteranno alla stesura del documento progettuale individuando le soluzioni tecniche più idonee per mettere in sicurezza, dopo vent’anni di attesa, il costone roccioso che sovrasta il centro abitato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al prossimo 19 ottobre. L’importo complessivo a base di gara è di poco superiore agli ottantamila euro.