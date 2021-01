Dissesto idrogeologico: Realmonte, un progetto per consolidare il centro città

E’ stata aggiudicata la progettazione esecutiva per il consolidamento della zona ovest del centro abitato di Realmonte. Il progetto era stato più volte annunciato nei mesi scorsi da parte della Regione Sicilia ed è molto atteso dalla piccola comunità dell'Agrigentino, dato che un intera porzione del centro è interessata da ampi fenomeni franosi che hanno anche danneggiato delle abitazioni.

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di una palificata in cemento armato posta a valle delle abitazioni, in grado di contrastare lo scivolamento del versante e contenere il fenomeno di cedimento e il consolidamento mediante gabbionate di contenimento. Verrà infine realizzato un apposito sistema drenante per far confluire le acque in appositi pozzetti e sarà sistemata la sede stradale di via Palermo e delle arterie vicine.