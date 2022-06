Strade "gruviera" e tante richieste di risarcimento, avviato l'iter per appaltare i lavori ... ma con i soldi a disposizione si potranno fare solo le "toppe"

Quasi sicuramente non basteranno. Non a sistemare, o rifare ex novo, l'asfalto delle tante strade cittadine ricolme di buche e dissesti. I lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano serviranno però - questo deve essere certo - a mettere delle "toppe" laddove vi siano rischi o disagi. Il ministero dell'Interno ha assegnato al Comune di Agrigento, a tal fine, un contributo.

Il progetto esecutivo per un importo complessivo di 160 mila euro (119.864,90 euro sono i soldi previsti per i lavori), in linea amministrativa, è stato approvato. La Giunta Micciché, all'inizio dello scorso marzo, aveva anche deliberato la variazione al bilancio per l'esercizio provvisorio 2022 con l'istituzione di stanziamenti di entrata: 160.000 per i lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano e 475.705,86 euro per la realizzazione del parcheggio di interscambio da realizzare in via Alessandro Manzoni-Area ex Saiseb.

Adesso, per affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali sono state avviate le procedure: sul mercato elettronico della pubblica amministrazione sono state richieste le offerte ai tre operatori economici abilitati. L?importo dei lavori a base d'asta, soggetti a ribasso, ammonta a 119.864,90 euro, oltre 6.967,75 euro per oneri speciali di sicurezza.

Con questo "affidamentosi si intende garantire il buono stato del manto stradale comunale e limitare le numerose richieste di risarcimento danni a causa dei sinistri cagionati dalle cattive condizioni del manto stradale - ha scritto, senza mezzi termini, il dirigente competente di palazzo dei Giganti - .