Pericolosi dissesti stradali, aggiudicato l'appalto: sarà operazione "Tappabuchi"

"Tappabuchi". Non poteva nessun altro nome, se non questo, la gara d'appalto che è stata aggiudicata in maniera definitiva da palazzo dei Giganti. Saranno 135 gli interventi, di due metri quadrati, che l'impresa aggiudicataria - la "Absolute Asphalt Srl" della provincia di Venezia - realizzerà sulla pavimentazione stradale della città dei Templi. E lo farà con interventi tecnologici di termorigenerazione ad alta temperatura (180°c) in situ della pavimentazione esistente. Lavori che costeranno 20.000,00 oltre Iva pari ad 4.400 euro.

In una giornata lavorativa verranno eseguiti normalmente almeno 16/18 interventi, ognuno dei quali costerà 145 euro, più Iva.

Certo i problemi di dissesti stradali, più o meno importanti (molti sono naturalmente più grandi di 2 metri quadrati), non verranno risolti ad Agrigento. Ma certamente - questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale - verranno tamponati con la cosiddetta operazione "Tappabuchi".