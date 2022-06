Minore acqua disponibile a causa di un guasto: disservizi idrici in diversi comuni

Guasto sulla condotta Voltano in contrada Molinazzo, in territorio di Santo Stefano Quisquina, in arrivo meno acqua al serbatoio di Aragona: in diversi comuni si registreranno disagi. In particolare minore acqua sarà disponibile per Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Comitini e Aragona e quindi si registrereranno slittamenti o limitazioni per quanto riguarda i turni.

Da Aica rassicurano che "si sta ponendo in essere quanto necessario per l’esecuzione degli interventi di riparazione, e che al termine degli stessi, sarà possibile ripristinare l'ordinaria fornitura ai comuni interessati, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".