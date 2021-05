Guasto all'acquedotto Fanaco, niente acqua in diversi comuni: ecco dove

Niente fornitura idrica in diversi comuni dell'Agrigentino. Ad annunciarlo è Siciliacque Spa: "Dal 26 maggio, dalle 8, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Fanaco, secondo Tratto per consentire l’esecuzione di diversi interventi di manutenzione non più procrastinabili. Consequenzialmente - fanno sapere in una nota - le turnazioni idriche in programma nei comuni suddetti subiranno delle limitazioni e/o slittamenti, fino al ripristinarsi della regolare fornitura idrica".

