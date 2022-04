Dissequestrato il teatro di Eraclea Minoa: via agli interventi di manutenzione

Dopo sei mesi disposto il dissequestro del teatro di Eraclea Minoa. La decisione è arrivata questa mattina da parte del gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, preso atto dell'assenza ad oggi delle necessità di mantenere i sigilli vista l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione della copertura e stante l'urgenza di eseguire interventi manutentivi.

In particolare il direttore Roberto Sciarratta, che in seguito all'inchiesta che nel novembre scorso portò all'apposizione dei sigilli alla copertura del teatro greco è indagato, aveva nei mesi scorsi scritto alla Soprintendenza ai beni culturali - che fu nominata custode giudiziario - evidenziando come il maltempo che si era abbattuto sulla nostra provincia avesse danneggiato ulteriormente il "sarcofago" di plastica che copre il teatro e che il sito archeologico versava di fatto in condizioni di abbandono.

L'ente regionale aveva quindi inoltrato la segnalazione ai carabinieri di Agrigento, che hanno effettuato le indagini, rappresentando lo stato dell'arte.

Oggi, quindi, è arrivato il dissequestro preso atto non solo della necessità degli interventi, ma soprattutto dell'aggiudicazione dei lavori che consentiranno di ricostruire la copertura e mettere definitivamente in sicurezza.

Il Parco, nel dettaglio, aveva già presentato istanza di dissequestro in sede di interrogatorio - con parere positivo del Pm - ma la richiesta non ha passato il vaglio del Riesame e arriverà (adesso inutilmente) in Cassazione.

Già dopo Pasqua i lavori a Minoa dovrebbero essere avviati nelle more di uno studio più ampio che possa proteggere, una volta per tutte, il prezioso e delicatissimo teatro.