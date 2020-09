Disordini durante la partita Pro Favara-Akragas: notificati 8 Daspo

Disordini e violenze durante l'incontro di calcio per il campionato di Eccellenza, dello scorso primo marzo, fra il Pro Favara e l'Akragas svoltosi allo stadio comunale "Bruccoleri" di Favara. Il questore di Agrigento, dopo articolate indagini, ha firmato 8 Daspo - che vanno da un minimo di 4 anni ad un massimo di 10 - a carico di tifosi di Favara e di Agrigento, fra i quali anche due minorenni. Tutti si sarebbero resi responsabili - secondo quanto ha ufficializzato la Questura - di lancio di oggetti pericolosi.

Delle indagini si è occupata la Digos. Dell'istruttoria, invece, l'ufficio Misure di prevenzione della divisione polizia Anticrimine.

Sono stati raggiunti da divieto di accesso alle manifestazioni sportive cinque tifosi del Pro Favara e 3 dell’Akragas.

I provvedimenti sono stati notificati a: P. C., 38 anni di Agrigento, già sottoposto a precedente Daspo a cui è stato notificato il divieto di ingresso agli impianti sportivi dove si svolgono manifestazioni di calcio, per la durata di 8 anni, con prescrizione di presentazione; P. D. V., 34 anni di Agrigento, già sottoposto a precedente Daspo, a cui è stato notificato il divieto per la durata di 9 anni, con prescrizione di presentazione; D. F. D., 26 anni di Agrigento, già sottoposto a precedenti Daspo a cui è stato notificato il divieto per la durata di 10 anni, con prescrizione di presentazione. Daspo anche a: F. V., 32 anni di Favara, per 4 anni, con prescrizione di presentazione; C. A., 22 anni di Favara, per 4 anni, con prescrizione di presentazione e per S. S., 22 anni di Favara, per 4 anni, con prescrizione di presentazione.