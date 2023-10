Disoccupato di 53 anni trovato morto in auto, sequestrata una siringa: è stata overdose

Overdose. E' a questo che è stata ricondotta, dal medico legale intervenuto sul posto, la morte di un disoccupato cinquantatreenne di Licata. Ed è il secondo caso che si registra nell'arco di appena cinque giorni. Comincia, di fatto, a serpeggiare allarme nella città del Faro dove lo scorso 29 settembre aveva già perso la vita un pescatore di 45 anni.

I carabinieri, ieri pomeriggio, sono accorsi in via Salso dove era stata segnalata un'autovettura ferma con all'interno un uomo che sembrava svenuto. I militari dell'Arma hanno dovuto constatare invece che il 53enne era privo di vita. All'interno dell'abitacolo è stata rinvenuta una siringa che, come da procedura, è stata subito sequestrata per essere sottoposta ad analisi. Il medico legale chiamato ad intervenire sul posto ha ricondotto il decesso ad una overdose da sostanze stupefacenti. La salma è stata già riconsegnata, su disposizione dell'autorità giudiziaria che è stata informata immediatamente dell'accaduto dai carabinieri, ai familiari.

Proprio i militari dell'Arma, già negli scorsi giorni, subito dopo il decesso del pescatore quarantacinquenne, avevano avviato le indagini per provare ad identificare il pusher che aveva ceduto la "roba", verosimilmente eroina. Un'inchiesta che adesso proverà a comprendere se fra le due disgrazie vi siano elementi di collegamento, ossia se la droga è stata ceduta o meno dallo stesso spacciatore. Non filtrano indiscrezioni, anzi le bocche sono rigorosamente cucite, ma rientra fra le priorità investigative anche cercare di capire se in città c'è, o meno, una partita di droga tagliata male.