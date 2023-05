Città invasa da insetti e zanzare, via alla disinfestazione: tutte le zone

Partirà il prossimo 22 maggio su tutto il territorio comunale la disinfestazione contro le zanzare. Ad annunciarlo sono il sindaco Franco MIcciché e l’assessore comunale Vaccaro.

I primi interventi saranno realizzati appunto il prossimo 22 maggio nei quartieri di Fontanelle, San MIchele, San Giusippuzzo, Montaperto, Giardina Gallotti.

Il 23 maggio invece si interverrà nei quartieri di Agrigento Bassa e Agrigento centro.

Poi il 24 a Villaseta e Monserrato; il 25 al Villaggio Peruzzo, al Villaggio Mosè e a Villaggio La Loggia, il 26 maggio a Cannatello, Zingarello e San Leone.

I successivi cicli saranno 9, 12, 13, 14 e 15 giugno; 30 giugno, 3, 4, 5, 6 luglio; 20, 21, 24, 25, 26 luglio; 7, 8, 11, 10, 9 agosto; 28 , 29, 30, 31 agosto e 1 settembre e poi 16, 19, 20, 21 e 22 settembre.

Nei giorni in cui sarà prevista la disinfestazione il Comune raccomanda di: non sostare in ambienti aperti durante il trattamento; chiudere gli infissi; tenere in casa gli animali domestici; non esporre all'esterno indumenti e alimenti; coprire i giochi per bambini ed evitare di parcheggiare autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.