"Guerra" ai "lanciatori seriali" e agli incivili, la Forestale sequestra due maxi discariche ed eleva multe

E’ una “guerra” impari. Quella contro i “lanciatori seriali” e gli incivili. E viene portata avanti, in sordina, anche dagli uomini del nucleo Operativo del Corpo Forestale di Agrigento. Uomini che, grazie a servizi mirati per la tutela dell’ambiente, hanno sequestrato più aree della città. In base alle direttive del responsabile, l’ingegnere Alfonso Casalicchio, i sigilli sono stati apposti, negli scorsi giorni, a aree trasformate in discariche abusive a in contrada Fauma, nella zona a valle delle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, e in località Zingarello. La Forestale, guidata dall’ispettore superiore Salvatore Lupo, ha rinvenuto immondizia domestica, ferraglia, plastica, e un grosso quantitativo di rifiuti pericolosi e speciali come contenitori e lastre di amianto.

Gli slarghi sequestrati sono stati affidati agli enti proprietari, Comune e Libero consorzio comunale, in attesa della bonifica e ripristino dei luoghi.

Gli uomini della Forestale, grazie a una concreta collaborazione con palazzo dei Giganti, sono riusciti a far bonificare una vasta area in contrada Maddalusa, nelle vicinanze del boschetto, ridotta a luogo di abbandono di rifiuti.

L’attività della Forestale si è avvalsa dell'ausilio di telecamere per immortalare a distanza gli incivili mentre abbandonano i rifiuti. Telecamere che sono state, appunto, collocate – e nascoste – in quelli che sono stati ritenuti luoghi sensibili del territorio comunale. E gli impianti non hanno deluso perché, appunto, hanno ripreso – e immortalato – gli incivili mentre abbandonavano rifiuti di qualsiasi genere. Tutti, inevitabilmente, sono stati multati: la sanzione, per alcuni: se si tratta di esercenti commerciali, è addirittura di 600 euro a testa. E in alcuni casi, non è stato reso noto in quanti, è anche scattata la segnalazione alla Procura.