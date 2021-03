Asp e discariche, Zappia: "Differenziare bene per eliminare la vergogna"

“Avremo potuto togliere i rifiuti in due ore, bastava chiamare una ditta. Non è stato possibile perché nel modo di differenziare, qualcuno ha messo le siringhe insieme alla carta. Il nuovo direttore sanitario si è impegnato a fare approfondimenti per risalire ai responsabili, l’obbiettivo è quello di differenziare bene i rifiuti per eliminare quella vergogna”.

Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia sulle discariche sorte sia all’ospedale “San Giovanni di Dio” e sia nella cittadella della salute del viale della Vittoria.