Caos dei rifiuti, Mareamico: "La Sicilia rischia di diventare una grande discarica"

"La Regione Sicilia non approvando la tariffa unica sullo smaltimento dei rifiuti e non autorizzando nuovi impianti, ha messo in ginocchio centinaia di comuni". E' questo il grido d'allarme da parte dell'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico.

L'incendio nella discarica di Trapani ha causato non pochi danni. Il conferimento dei rifiuti è stato bloccato, creando numerosi disagi anche nell'Agrigentino.

"Giusta - dice Mareamico - in questo senso la protesta lanciata dal Sindaco Lillo Firetto. L'assessore Pierobon e il presidente Musumeci si diano una mossa, altrimenti la Sicilia diventerà una grande discarica"