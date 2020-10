Rifiuti indifferenziati, fine dei "viaggi della speranza": trovato un impianto

Smaltimento del rifiuto indifferenziato, il Comune di Agrigento sembra aver, al momento, superato le criticità provocate dalle scelte regionali e dall'assenza di impianti autorizzati in provincia.

Il Municipio, attraverso l'assessore uscente all'Ecologia, Nello Hamel, ha annunciato infatti che al Palazzo di città è stato assegnato un umpianto di conferimento dei rifiuti indifferenziati "che consentirà di eliminare i viaggi di 400 chilometri a cui, per disposizioni regionali, fino ad oggi, si è stati costretti per smaltire le oltre 700 tonnellate di secco residuo raccolte ogni mese".

Hamel e il sindaco Lillo Firetto hanno inoltre colto l'occasione per annunciare che "non appena i risparmi si saranno consolidati potranno essere impiegati, oltre che per abbassare le tariffe, per la ristrutturazione del sistema di spazzamento e scerbamento anche attraverso l'aumento da 4 a 6 ore dell'orario di lavoro degli opertaori ecologici".