Discarica di rifiuti speciali a Grotticelle, i sindaci di Naro, Canicattì e Castrofilippo confermano il loro "no"

I sindaci dei Comuni di Naro: Maria Grazia Brandara, Canicattì: Vincenzo Corbo e Castrofilippo: Francesco Badalamenti continueranno, uniti e decisi, la loro battaglia contro la realizzazione della discarica per rifiuti speciali che dovrebbe sorgere in contrada Grotticelle, immediatamente nelle vicinanze di insediamenti abitativi e produttivi anche di pregio.

I sindaci hanno ribadito durante la conferenza dei servizi svoltasi ieri, come l’impianto non possa sorgere nelle immediate vicinanze di una falda acquifera, come quella della sorgente Falzina. E’ stato inoltre evidenziato come la discarica sarebbe prossima agli insediamenti archeologici delle Grotticelle, dell’omonima contrada, e quelle di contrada Vito Soldano in un’area dove esistono già oggi numerose e fiorenti attività turistico-ricettive oltre che importanti produzioni agricole, alcune delle quali biologiche e biodinamiche.

“In quest’ottica - concludono i sindaci - le amministrazioni comunali e le popolazioni locali non potranno mai consentire la costruzione di una discarica che nuocerebbe gravemente allo sviluppo sostenibile del territorio. Per questo abbiamo ribadito ieri, e continueremo a farlo, il nostro ‘No’ ad ogni ipotesi di realizzazione di impianti di questo tipo in siti che devono avere, per loro concreta vocazione, un destino diverso”.