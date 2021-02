Gli incivili tornano a fare guai, Mareamico: "Servono più controlli"

Gli incivili tornano a fare guai. Ad annunciarlo è l’associazione ambientalista di Agrigento, MareAmico. Nella zona industriale della città si è formata una nuova discarica a cielo aperto. Rifiuti in ogni dove per una situazione più che mai da risolvere. Mareamico, a gran voce, ha chiesto più controlli.

"Ad Agrigento gli incivili non sono diminuiti - dice l'associazione ambientalista della città - si sono solo fatti più furbi: invece di abbandonare i rifiuti per strada ora lo fanno in maniera chirurgica, fuori dai centri abitati".