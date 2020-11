Peluche, sedie e sacchi dimenticati: via Toniolo è facile preda gli incivili

Via Toniolo è - ancora una volta - facile preda degli incivili. La zona, che si trova nel pieno centro cittadino, si è trasformata in una mini-discarica a cielo aperto. Sacchi della spazzatura in ogni dove e residenti imbufaliti.

“La zona - dice un residente - è stata sempre ripulita. E’ colpa degli incivili. Persone che continuano a gettare la spazzatura trasformando l’area in discarica. Non abbiamo speranze”. Non solo rifiuti ma anche tanta rabbia. "Così non va - dice un altro residente della zona - serve rispetto”. Non è la prima volta, presumibilmente neppure l’ultima, che la via Toniolo diventa - nel giro di poche settimane - facile preda degli incivili. Il tutto accade a pochi passi da diverse attività commerciali, ma anche scuole e palazzi.