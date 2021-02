Discarica a cielo aperto in via Picone, Mareamico: "Blatte e insetti senza fine, fate qualcosa"

Discarica in via Picone

Incivili senza vergogna in via Picone. Nei pressi di un terreno privato è nata una vera e propria discarica a cielo aperto. A denunciare l'accaduto è l'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico.

"Questa discarica - dice in una nota Mareamico - oltre che provocare un evidente degrado ambientale, produce la diffusione di ratti, blatte ed insetti. L’amministrazione comunale, dovrebbe censire queste discariche, e bonificarle in danno dei proprietari, che non hanno controllato i terreni di loro pertinenza".