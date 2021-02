"Aveva trasformato un terreno in una discarica abusiva", arrestato pregiudicato 37enne

Aveva creato un'area di oltre 1500 metri quadrati ricolma di rifiuti (anche speciali) che, nel tempo, si erano persino "stratificati". Alcuni venivano anche incendiati diffondendo nell'aria fumi tossici e odori nauseabondi. Per questo motivo un 37enne pregiudicato di Favara è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso in fragranza di reato ad appiccare il fuoco alla spazzatura accumulata in modo quasi "scientifico" in un vasto appezzamento di terreno in contrada Molinella, alle porte del paese. Per le stesse ipotesi di reato (attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti) è stato denunciato il proprietario del terreno, un sessantenne che aveva concesso in comodato l'area.

Alla maxi discarica i carabinieri sono arrivati in seguito alle segnalazioni dei residenti, ormai esasperati per i fumi e gli odori sprigionati dall'area e preoccupati comprensibilmente per eventuali pericoli per la propria salute. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Arpa Sicilia, che hanno effettuato dei campionamenti anche ad aria, acqua e sottosuolo. Unaa parte del terreno, coperta di rifiuti, è infatti collassata lungo un crinale diffondendo in un canale di scolo delle acque la spazzatura accumulata.

Ma non solo. Nell'area i militari hanno individuato delle taniche di gasolio e alcune pompe elettriche. Il 37enne è stato quindi denunciato a piede libero per il reato di truffa ai danni dello Stato, ricettazione ed esercizio abusivo dell’attività commerciale relativa alla presumibile vendita di carburante.

