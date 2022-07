Centro città, la movida è un delirio: nessun controllo e disagi per i cittadini

Quado si parla di viabilità in centro ad Agrigento, il pensiero va subito alla Ztl di via Atenea, croce e delizia di chiunque frequenti quella zona della città.

La sera, però, il "salotto buono" della città riscontra ben altri e ben più complessi problemi da gestire, a causa dell'enorme presenza di auto "abbandonate" in sosta praticamente ovunque.

Potendo contare sulla totale assenza di controlli e sanzioni, infatti, il fruitore medio dei locali della movida non disdegna di lasciare la propria autovettura comodamente parcheggiata sul marciapiede o in zone dove sarebbe altrettanto vietato sostare, comportando rischi e disagi per i cittadini.

"Che bello il centro città - commenta un agrigentino sui social -. Costretti a camminare con i passeggini per la strada perché i marciapiedi sono occupati dalle auto e subito dopo restiamo bloccati in via Acrone a causa i auto tutte in divieto di sosta rendendo la via (a doppio senso) mono carreggiata!".

La situazione non potrà che peggiorare, ovviamente, più andrà avanti la bella stagione e in considerazione che gli occhi degli enti di competenza sono puntati sulla viabilità di San Leone (senza però risultati palpabili).