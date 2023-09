Niente energia elettrica agli impianti, la distribuzione di acqua sarà limitata per due giorni

Domani, martedì 19 settembre dalle 8,30 alle 16,20, E-Distribuzione interromperà la fornitura di energia elettrica agli impianti idrici in contrada Mendolito a Sciacca.

“Il momentaneo spegnimento della centrale di sollevamento Sabella, che alimenta le zone di via Cava dei Tirreni, via Monte Kronio, via Tacci, via degli Aceri e le contrade Montagna, Siracusa, Portolana, San Calogero, Campello, Grande Valle - fa sapere Aica, l’Azienda idrica comuni agrigentini - potrebbe apportare delle limitazioni allo svolgimento delle turnazioni idriche previste per domani e mercoledì. La distribuzione tornerà regolare dopo il ripristino della fornitura elettrica da parte di E-Distribuzione e si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.