Politiche sociali, la Regione eroga i fondi per i disabili psichici: sono 570 in provincia

Su sette milioni e trecentomila euro stanziati per il pagamento ai Comuni delle rette che riguardano la permanenza nelle comunità alloggio dei disabili psichici, oltre un milione e ottocentomila euro andranno alla Provincia di Agrigento.

Il provvedimento è stato firmato dall'assessorato al Lavoro, alla famiglia e alle politiche sociali e riguarda le spese per l'assistenza di ben 2.266 disabili censiti in tutta l'Isola nel 2021. Di questi, 570 sono solo in provincia, come avevamo evidenziato poche settimane fa in un articolo che fece registrare una ferma presa di posizione da parte di Confcooperative.

Ai comuni dell'Agrigentino, dicevamo, andranno 1 milione e 846 mila euro: di questi 297mila euro sono per Agrigento, 242mila euro per Favara, 177mila euro per Licata e 109mila euro per Sciacca. Ai centri del Nisseno (153 disabili) andranno 493 mila euro; agli enti locali catanesi (320 disabili) 1 milione e 45mila euro; nell'Ennese (152 disabili) 490 mila euro; ai Comuni del Messinese (111 disabili) poco più di 358 mila euro; Nel Palermitano (325 i disabili censiti) sono stati erogati 1 milione e 49 mila euro; 661 mila euro sono andati alle Amministrazioni locali del Ragusano (205 disabili); 613 mila euro al Siracusano (190 disabili); 774 mila euro ai Comuni del Trapanese (240 disabili).