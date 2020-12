Si raddoppiano le aree di sosta riservate ai disabili, Tuttolomondo: "Più rispetto per gli altri”

“Se vuoi il mio parcheggio, prendi il mio handicap. Parcheggia altrove!” questo è l’ammonimento agli automobilisti indisciplinati che, senza averne titolo, occupano gli spazi riservati agli invalidi e che comparirà sulla nuova cartellonistica realizzata dal Comune di Agrigento che ha predisposto 31 nuovi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità e che espongono il necessario contrassegno.

Si tratta del primo step di un’ampia campagna di sensibilizzazione volta all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’iniziativa, è stata illustrata a Palazzo dei Giganti dall’assessore al ramo, Gianni Tuttolomondo che conosce bene il problema, essendo lo stesso costretto a muoversi in sedia a rotelle.

“Vogliamo inculcare nella nostra popolazione – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie l’assessore Tuttolomondo - il rispetto per l’altro, noi non ci facciamo caso, ma è capitato a chiunque di parcheggiare in uno spazio riservato. E’ non solo un’infrazione al codice della strada ma è anche uno schiaffo morale alle persone che soffrono il disagio”.