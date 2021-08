Lite per parcheggio riservato ai disabili, 87enne si frattura il femore: un denunciato

Sarebbe scoppiata per un problema connesso ad un parcheggio per disabili, la lite che ha portato ieri al ferimento di un ottantenne ad Aragona e alla denuncia di un sessantenne anche lui del luogo.

Tutto è avvenuto in piazza della Vittoria, dove i due hanno dato il via ad un litigio che, hanno ricostruito i carabinieri della locale Stazione, coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta, era collegato appunto al fatto che quel posto per disabili, riservato a chi ha il pass e relativi problemi di deambulazione, era stato occupato in modo non regolare da un pensionato 63enne, che secondo la ricostruzione dei militari avrebbe aggredito un 87enne procurandogli una frattura del femore. L'anziano è stato costretto a ricorrere alle cure dell'ospedale: la prognosi per la guarigione è di 30 giorni.

L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali gravi.