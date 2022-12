Disabili, al via nuovi interventi per aiutare i minori affetti da patologie gravi

A Ribera i disabili gravi, soprattutto minorenni, avranno maggiore assistenza grazie a nuove risorse economiche regionali. Lo ha comunicato l’assessore ai servizi sociali Davide Caico: “L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha assegnato risorse ai distretti socio-sanitari per l’attuazione di interventi in favore di persone, nello specifico di minori, in condizione di disabilità grave. Un altro importante risultato che consente di erogare dei servizi in favore delle famiglie che hanno all’interno del nucleo familiare minori con disabilita grave. Questa misura ci permette di concentrare gli sforzi su quei minori che necessitano di servizi socio assistenziali attuabili per ogni minore disabile grave, che riguardano:

assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare)”.

La domanda dovrà essere presentata entro non oltre le ore 12 del30 dicembre presso l’ufficio protocollo del comune di residenza del minore del distretto D6.

“Questi importanti servizi – ha aggiunto il sindaco Matteo Ruvolo - rappresentano il risultato di un impegno continuo dei responsabili dell’area dei servizi sociali del Comune e dell’intero distretto D6, che oggi ci permettono di erogare servizi così importanti alle famiglie specialmente in questo particolare momento di difficoltà”.