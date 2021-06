Minori con disabilità grave, pronto il "Patto di servizio"

La dott.ssa Angela Silvana Burgio, Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D5 che comprende Licata e Palma di Montechiaro, rende noto che i genitori o tutori dei minori riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge n. 104/92, residenti nel territorio del Distretto D5, possono presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza per l’attivazione del Patto di Servizio, entro e non oltre il 15 luglio 2021.

Il modello per la presentazione dell’istanza, può essere ritirato presso gli uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza o scaricato dal sito istituzionale del Comune di Licata o Palma di Montechiaro ai seguenti indirizzi: www.comune.licata.ag.it - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it. L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario;

Certificazione ISEE socio sanitaria 2021 (in busta chiusa);

Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 legge n. 104/92 (in busta chiusa);

Scheda SVAMA per i minori rilasciata dall’ASP (in busta chiusa).

Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dalla sopraindicata documentazione.