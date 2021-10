"Disabili gravissimi", via libera dal tribunale all'assegno di cura

Via libera dai giudici al cosiddetto "voucher" terapeutico. Il tribunale di Agrigento, sezione lavoro, con diverse sentenze depositate nelle scorse settimane, tutte emesse nell'ambito dei procedimenti promossi, individualmente, da alcune persone disabili, con il patrocinio degli avvocati Alessandro Rampello e Liliana Vella, contro l'Asp di Agrigento, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti, persone con disabilità gravissima, all'assegno di cura.

L'Asp di Agrigento aveva rigettato la domanda dei ricorrenti volta al riconoscimento, in via amministrativa, del beneficio, ovvero l'assegno di cura, previsto dalla legge Crocetta, ritenendo, secondo i legali in modo infondato, che gli stessi non avessero il presupposto sanitario previsto dalla legge, ovvero la disabilità gravissima.