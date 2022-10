Disabili e tossicodipendenti maltrattati? Il gip è critico sulle investigazioni: elementi di prova non buoni

"Tutti gli indagati si sono resi responsabili del reato di maltrattamenti anche con condotte omissive come il non fornire l'alimentazione necessaria e l'assistenza sanitaria dovuta o consentendo l'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche con grave nocumento per la salute psicofisica dei pazienti, tutti affetti da disturbi psichici legati all'abuso di droga e alcol così come emerso dalle sommarie informazioni rese da un ex dipendente della comunità, dalla denuncia e degli esposti presentati, nonché dalle intercettazioni telefoniche". Lo ha scritto il giudice per le indagini preliminari, Stefano Zammuto, nell'ordinanza di custodia cautelare firmata per 7 dei 13 indagati nell'inchiesta antidroga "Dark Community". Oltre alle condotte aggressive, violente e minacciose gli indagati - stando sempre, naturalmente, alle parole del gip - si sono resi responsabili di vere e proprie condotte omissive determinanti causalmente i maltrattamenti. E si trattava, fra l'altro, di gestori, responsabili e operatori con qualifica di operatori socio-assistenziali che, in concreto, avevano delle posizioni di garanzia, protezione e controllo nei confronti dei ricoverati della struttura.

Il gip è stato però critico sull'attività investigativa sviluppata dai carabinieri e sugli elementi di prova che i militari dell'Arma hanno raccolto: "Gli elementi di prova raccolti, pur rispondendo ad una plausibile ipotesi investigativa e non privi di serietà, non raggiungono ad avviso di questo giudice - ha scritto Stefano Zammuto - la connotazione di gravità richiesta. Va evidenziato, in linea di principio, che per fatti contenitivi della libertà personale dei soggetti ospitati, la valutazione di credibilità di questi ultimi, nonché di attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni, deve essere compiuta con particolare rigore, non potendosi a priori escludere intenti ritorsivi verso gli operatori della struttura, loro 'controllori'".

C'è, secondo il gip, "certamente un contesto anomalo". Ma è "da investigare approfonditamente, se dal caso con l'audizione in contraddittorio degli ospiti della struttura e di altri soggetti informati sui fatti, ma non sono allo stato ravvisabili - scrive il giudice per le indagini preliminari - gli imprescindibili gravi indizi di colpevolezza".